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Başkent'te Köpek Çiftliğine Baskın! Alıkonulan Kadın İhbar Etti, Kilolarca Esrar Ele Geçirildi

BAŞKENT'TE KÖPEK ÇİFTLİĞİNE BASKIN! ALIKONULAN KADIN İHBAR ETTİ, KİLOLARCA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'da köpek çiftliğinde, alıkonulan kadının ihbarı üzerine polis ekipleri baskın yaptı. Çiftlikte yapılan aramalarda yaklaşık 5 kilogram esrar ile bir pompalı tüfek ve iki tabanca ele geçirildi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Başkent'te Köpek Çiftliğine Baskın! Alıkonulan Kadın İhbar Etti, Kilolarca Esrar Ele Geçirildi(6/10)2

Ankara'nın Sincan ilçesinde köpek çiftliğinde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine baskın yapan polis ekipleri kendilerine silah doğrultarak direnen kişi ile içeride bulunan iki kişiyi zor kullanarak gözaltına aldı. Çiftlikte yapılan aramalarda yaklaşık 5 kilogram esrar ile bir pompalı tüfek ve iki tabanca ele geçirildi.

ALIKOYULAN KADIN İHBAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, Sincan'da üç kişi tarafından bir süre zorla alıkonulduğunu iddia eden 39 yaşındaki Filiz İ, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bunun üzerine Filiz İ. ile görüşen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çoğlu Mahallesi'ndeki bir köpek çiftliğinde zorla alıkonulduğunu bildirmesi üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi.

DİRENMEYE ÇALIŞTILAR

Çiftlik evinde polisleri karşısında gören Ahmet Y. (28) elindeki pompalı tüfeği doğrultarak direnmeye çalışırken, yanında bulunan Ersin T. (32) ile Afganistan uyruklu olduğunu bildiren Abdülmennan isimli kişi de ekiplere mukavemet etti.

5 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine üç kişi zor kullanılarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yoğurt ve turşu kutularına gizlenen yaklaşık 5 kilogram esrar ile bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Söz konusu kişiler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, polise silahla mukavemet, uyuşturucu madde imalatı ve bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDILAR

Bu arada, ekiplerin söz konusu soruşturma kapsamında aradığı siber suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı Eyüp K. (25) ile hırsızlık ve uyuşturucudan sabıkası bulunan Emre B. (23), Etimesgut ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde polisleri görünce kaçmaya başladı. Sincan-Etimesgut tren yolu üzerinde kovalamaca sonucu yakalanan iki kişi gözaltına alınırken, Eyüp K'nin üzerinde bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Sorguları devam eden şüphelilerle ilgili kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan adli işlem başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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