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Başkent'te korkunç olay! Metronun önüne atlayarak hayatına son verdi

BAŞKENT'TE KORKUNÇ OLAY! METRONUN ÖNÜNE ATLAYARAK HAYATINA SON VERDİ

Ankara'da kimliği belirsiz bir adam, tek başına beklerken aniden gelen metronun önüne atlayarak hayatını kaybetti, seferler durduruldu.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Başkent'te Korkunç Olay! Metronun Önüne Atlayarak Hayatına Son Verdi(10/10)6

Ankara'da kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında bir kişi, Kızılay-Batıkent hattında çalışan metronun önüne atlayarak yaşamına son verdi.

TEK BAŞINA BEKLERKEN METRO ÖNÜNE ATLADI

Olay, öğle saatlerinde Macunköy İstasyonu'ndan meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda tek başına bekleyen ve erkek olduğu belirtilen bir kişi, Kızılay-Batıkent arasında sefer yapan metronun önüne atladı.

ADAM, HAYATINI KAYBEDERKEN SEFERLER DURDURULDU

İstasyondakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, metronun altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası, Batıkent yönüne giden metro seferleri geçici bir süre durduruldu.

POLİS, İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri intihar eden kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Yaşamına son veren adamın cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesi sonrasında otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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