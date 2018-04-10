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Başkent'te Pompalı Tüfekle Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

BAŞKENT'TE POMPALI TÜFEKLE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 09:30
Puan Ver : Başkent'te Pompalı Tüfekle Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı(8/10)4

Ankara Natoyolu Caddesi Nata Vega Alışveriş Merkezi karşısında İmrahor Mahallesi bağlantı yolunda Veysel K'nin kullandığı otomobile seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, sürücü Veysel K. ile yanında bulunan Eser B'nin yaralandığını belirledi.Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri başından vurulan Veysel K'yi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Eser B'yi ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürdü.

KURTARILAMADI

Yaralılardan Veysel K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI POMPALI TÜFEKLE DÜZENLENDİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yol kenarında bir süre park halinde bulunan otomobilin olay yerinden ayrılmak üzere hareket ettiği sırada silah seslerinin duyulduğu belirlendi. Ekipler yaptıkları incelemede saldırının pompalı tüfekle düzenlendiğini de tespit etti.

Polis, saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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