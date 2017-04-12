Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

başkentte silahlı kavga; 1 yaralı

BAŞKENTTE SİLAHLI KAVGA; 1 YARALI

ANKARA'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:43
Puan Ver : Başkentte Silahlı Kavga; 1 Yaralı(7/10)7


 ANKARA'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı. Olay, Bahçelievler'deki Emek Mahallesi'nde bulunan 8'inci Cadde, 11'inci Sokak üzerinde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Polis Merkezi yanında bulunan apartmanın içindeki bir dairede, aralarında husumet olduğu belirtilen Sercan A. ile Ramazan U. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan U. Sercan A.'yı bacağından silahla yaraladı.



Olayın ardından Ramazan U. aracına binerek, kayıplara karıştı. Sercan A. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Başkentte  Silahlı  Kavga;  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER