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başkent'te silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı !

BAŞKENT'TE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN 1 KİŞİ YARALANDI !

Ankara'da husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı. Saldırganlar, yaralının aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı.

Tarih : 11 Haziran 2017, 11:07
Puan Ver : Başkent'te Silahlı Saldırıya Uğrayan 1 Kişi Yaralandı !(6/10)5


Olay, saat 00.30 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kiralık aracıyla Küçük Esat Mahallesi Esat Caddesi üzerinde seyreden Deniz K. (33), kendisini takip eden husumetli olduğu öğrenilen kişilerce önü kesilerek durduruldu. Şahıslar arasında bir süre tartışma yaşandı. Giderek şiddetlenen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve tabancaların da karıştığı kavgada kurşunların hedefi olan Deniz K. yaralandı. Şahısların açtığı ateşten çevredeki evler de hasar gördü. Saldırganlar, kavganın ardından Deniz K.'nın kullandığı otomobili gasp ederek olay yerinden kaçtı.



Silah seslerini duyan vatandaşlar, olayı polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Deniz K.'nın yardımına koşan sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı tedavi edilmek üzere ambulansla Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü.



 



 



kaynak:iha








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