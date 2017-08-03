Ankara'da akşam saatlerinde sanayi bölgesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını sürdürme çalışmaları devam ederken, çevredeki evler tahliye edildi.

Kağıt atık fabrikasında çıktığı belirlenen yangına itfaiye erleri müdahale etmekte güçlük çekerken rüzgar, yangının büyüyerek çevreye sıçramasına neden oldu.

ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Akşam saatlerinde Yenimahalle'de Yakacık'ta Hurdacılar Sanayi Sitesi içinde bulunan 2 atık kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ARDI ARDINA PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Kağıt depolarının içinden ardı ardına patlama sesleri duyuldu.

DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İTFAİYE ERLERİ YANGINA MÜDAHALEDE ZORLUK YAŞADI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri alevlere müdahale etmekte güçlük yaşadı.

ÇEVREDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Hızla yayılan alevlerin civardaki gecekondulara sıçrama ihtimaline karşı evler tahliye edildi. İtfaiye erlerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: haberinburada