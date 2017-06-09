BAŞKENT'TE YILDIRIMLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ
Ankara'da günlerdir aralıklı devam eden yağmur, beraberinde yıldırımları da getirdi. Gökyüzündeki yıldırımlar Başkent semalarında görsel şölen sergiledi. Günlerdir aralıklı olarak etkili olan yağmur, Ankara'da zaman zaman sellere neden olurken, yağmur ile birlikte oluşan yıldırımlar, Başkent semalarında görsel şölen sergiledi. Anıtkabir üstüne düşen yıldırımlar ortaya muhteşem görüntüler koydu.
kaynak:haberler
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