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BAŞKENT'TE YİNE AYNI MANZARA! CADDELER GÖLE DÖNDÜ, EVLERİ SU BASTI


Başkent'te yine aynı manzara! Caddeler göle döndü, evleri su bastı
Tarih : 06 Mayıs 2018, 15:40
Puan Ver : Başkent'te Yine Aynı Manzara! Caddeler Göle Döndü, Evleri Su Bastı(6/10)2

Ankara'nın Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Keçiören Fatih Caddesi üzerindeki çok sayıda araç arızalandı. Alt geçitlerde ve köprülerin altında oluşan su birikintisi nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

ANKARA'DA YİNE SEL FELAKETİ HAYATI FELÇ ETTİ

Mamak'ta dün meydana gelen sel felaketinin ardından bugün öğle saatlerinde de Keçiören ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı felç etti.

20 DAKİKA YAĞIŞ SONRASI EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Yaklaşık 20 dakika boyunca etkisini sürdüren yağmur ve dolu nedeniyle zemin kattaki evleri ve iş yerlerini su bastı. Birçok ana caddede ise göletler oluştu.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ARIZALANDI, TRAFİK KİLİTLENDİ

Yollarda gölet oluşması nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, çok sayıda araç arızalandı. Araç sürücüleri, araçlarını iterek göletin içinden çıkarmaya çalıştı.

İtfaiye ekiplerinin, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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