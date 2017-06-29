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BAŞKENT'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI


BAŞKENT'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
Tarih : 29 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı(6/10)8


Ankara'da çevre yolu üzerinde seyreden 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat gece saatlerinde Altındağ'da meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre; Baraj Mahallesi Çevre Yolu üzerinde İstanbul istikametinde seyreden 06 DT 3444, 34 BPA 03 ve 06 FEK 86 plakalı otomobiller, Çubuk Barajı Köprüsü'nün 300 metre ilerisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri üzerine arka arkaya çarpıştı. 06 FEK 86 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle taklalar atarak yol kenarına devrilirken, diğer iki otomobil de demir bariyerlere çarparak, boş araziye uçtu. Kazanın etkisiyle 3 otomobilde hurdaya dönerken, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.



 



 



kaynak:haberler

 








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