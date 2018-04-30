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Başkent'teki karargahlar lağvedildi! ABD yıllar sonra çekiliyor

BAŞKENT'TEKİ KARARGAHLAR LAĞVEDİLDİ! ABD YILLAR SONRA ÇEKİLİYOR

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti. DEAŞ'a karşı mücadele eden ABD güçleri Irak'tan çekilecek.

Tarih : 30 Nisan 2018, 22:10
Puan Ver : Başkent'teki Karargahlar Lağvedildi! Abd Yıllar Sonra Çekiliyor(5/10)1

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

DEAŞ'A KARŞI OPERASYONLARA DESTEK VERMİŞTİ

Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.

IRAK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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