BAŞKENT'TEKİ KARARGAHLAR LAĞVEDİLDİ! ABD YILLAR SONRA ÇEKİLİYOR
ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarını lağvetti. DEAŞ'a karşı mücadele eden ABD güçleri Irak'tan çekilecek.
ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.
FAALİYETLERİ DURDURULDU
Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.
DEAŞ'A KARŞI OPERASYONLARA DESTEK VERMİŞTİ
Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.
IRAK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR ETTİLER
Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sevdiklerinizin Kandilini Kutlayın! İşte 2018 Berat Kandili Mesajları
- Eski Nato Genel Sekreterinin Hacklenen Hesabından 15 Temmuz Paylaşımı
- Cesedini Zincirleyip Suya Atmışlardı! Katil Zanlısı En Yakını Çıktı
- Çocuğa Cinsel İstismardan Tutuklanan Yaşlı Adamı Dna Raporu Kurtardı
- 'patatesi Değiştir' Dedi, Garson Bıçağı Yüzüne Fırlattı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Resimlerinde Ölümünden Sonra İnşa Edilen Binalar Olduğu Fark Edildi!
- İngiltere'nin Yeni İçişleri Bakanı, Pakistan Asıllı Politikacı Sacid Cavid Oldu
- Yunan Savunma Bakanı, Osmanlı'ya İsyan Eden Kadını Amiral Yaptı, Muhalefet Çıldırdı
- Güney Kore Sınırdaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldıracak
- Esad Pyd'yi Vurdu, Abd Savaş Uçaklarıyla Yardıma Koştu!
Bu Haberle İlgili Yorumlar