Otomobili Bozulunca Tamirciyi Tavsiye Eden Arkadaşının Kafasına Sıktı
15 Chp'li Vekilin İyi Parti'ye Geçmesine Parti İçinden İlk Tepki Geldi
Galatasaraylı Belhanda Deplasmanda Kayıp
Irak'ta Cinsel İlişki Kaseti Ortaya Çıkan Kadın Aday, Adaylıktan Çekildi
Chp, Tek Tek İsim Verdi! İşte İyi Parti'ye Geçen 15 Milletvekili
Seçim Takvimi Ne Zaman Açıklanacak! Ysk Başkanı Duyurdu
Şehrin Ünlü Profesörü, Yasak Aşkını Güpegündüz Doğradı
Fb-Bjk Derbisinde Olay Çıkaran 15 Kişi Kayıp!
Brezilyalı Kaleci Julio Cesar Futbolu Bıraktı
Cumhurbaşkanı, Koyun Otlatırken Kitap Okuyan Kader'i 23 Nisan Töreni'ne Davet Etti
150 Yıllık Vefa Bozacısı'nın Marka Hakkını Sadık Vefa Kazandı
Beyoğlu'nda Sokağı Sahiplenen Fare, Herkese Kafa Tutuyor!
Sinema Dünyasını Kahreden Ölüm! Son Filmini Göremeden Hayata Veda Etti
B Planını Harekete Geçirdiler! 15 Chp'li, İyi Parti'ye Geçiyor
Gül Aday Olursa Oy Oranı Kaç Olur? Ünlü Anket Şirketi Sahibi Açıkladı
Savaş Döneminden Kalma Sığınaklar Satışa Çıkarıldı
İstanbul'da Kimyasal Alarmı! Bir Kamyon Dolusu Atık Göle Döküldü
Ekonominin Patronu Açıkladı: Yastık Altındaki Altın Dudak Uçuklatıyor
İzdiham! Vahşeti İzlemek İçin Birbirlerini Ezdiler
Başoğlu'nun 'ışık Sarsın Sizi' Paylaşımı Ebru'yu Çıldırttı!

Başoğlu'nun 'Işık sarsın sizi' paylaşımı Ebru'yu çıldırttı!

BAŞOĞLU'NUN 'IŞIK SARSIN SİZİ' PAYLAŞIMI EBRU'YU ÇILDIRTTI!

Yasak aşk skandalından 8 ay sonra 'Işık sarsın sizi' notuyla paylaşım yapan Murat Başoğlu'na, şarkı sözünün sahibi Ebru Polat "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü" kullanmış diyerek sert çıktı.

Tarih : 22 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Başoğlu'nun 'ışık Sarsın Sizi' Paylaşımı Ebru'yu Çıldırttı!(7/10)3

Yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Murat Başoğlu, yaşanan olayların ardından 'Işık sarsın sizi' panosunun altında fotoğraf paylaştı. Başoğlu'na ilk tepki şarkı sözlerinin sahibi olan Ebru Polat'tan geldi.

"ALLAH KAHRETSİN"

Murat Başoğlu'nun kendi şarkı sözlerini kullanarak paylaşım yaptığını gören şarkıcı Ebru Polat, sert çıktı. Polat "Allah kahretsin! Birde benim şarkı sözümü kullanmış mesajında. Lanet olsun" dedi.

YENİDEN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği 9 Mart'ta verilen beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başoğlu  Nun    Işık  Sarsın  Sizi    Paylaşımı  Ebru  Yu  Çıldırttı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER