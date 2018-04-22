Yasak aşk skandalından 8 ay sonra 'Işık sarsın sizi' notuyla paylaşım yapan Murat Başoğlu'na, şarkı sözünün sahibi Ebru Polat "Allah kahretsin bir de benim şarkı sözümü" kullanmış diyerek sert çıktı.

Yeğeni Burcu Başoğlu ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Murat Başoğlu, yaşanan olayların ardından 'Işık sarsın sizi' panosunun altında fotoğraf paylaştı. Başoğlu'na ilk tepki şarkı sözlerinin sahibi olan Ebru Polat'tan geldi.

"ALLAH KAHRETSİN"

Murat Başoğlu'nun kendi şarkı sözlerini kullanarak paylaşım yaptığını gören şarkıcı Ebru Polat, sert çıktı. Polat "Allah kahretsin! Birde benim şarkı sözümü kullanmış mesajında. Lanet olsun" dedi.

YENİDEN CEZALANDIRILMALARI İSTENDİ

Bodrum Cumhuriyet Savcısı Fatma Atasoy, 'usule ve yasaya aykırı' olarak değerlendirdiği 9 Mart'ta verilen beraat kararına itiraz ederek kararın bozulması ve sanıkların cezalandırılması istemiyle temyize başvurmuştu.

Kaynak: haberinburada