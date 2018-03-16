BAŞÖRTÜLÜ KADINA SALDIRIYI METRODA PROTESTO ETTİLER
İstanbul Bostancı Metro istasyonunda sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı. Başörtülü, kadının yanına gelen saldırgan "Yobaz" deyip tükürmüştü.
Kadıköy Bostancı Metro istasyonunda sözlü ve fiziki saldırıya uğrayan kadının ailesi ve bir grup eylem yaptı.
Kadının ailesi, yakınları ve olaya tepki gösterenler öğle saatlerinde Bostancı Metro istasyonunda bir araya geldi. Grup "Yaşam Tarzıma Karışma", "Kadına Şiddete Hayır" yazılı dövizler taşıdı.
"CESARETLİ OLUN"
Saldırıya uğradığı belirtilen kadının eşi, "Kadın kardeşlerime söylüyorum. Böyle bir muameleye denk gelirlerse cesaretli olun. Gidin şikayetçi olun. Durumdan vazife elde etmek isteyenlere müsaade etmeyin" dedi.
Kaynak: haberinburada
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