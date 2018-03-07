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Başörtüsünü çıkarıp rejime meydan okumuştu, cezası belli oldu

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARIP REJİME MEYDAN OKUMUŞTU, CEZASI BELLİ OLDU

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden kadının 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Tarih : 07 Mart 2018, 22:50
Puan Ver : Başörtüsünü Çıkarıp Rejime Meydan Okumuştu, Cezası Belli Oldu(8/10)4

İran'da başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İran merkezli Entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da basın mensuplarına konuşan Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, başörtüsü zorunluluğunu protesto eden bir kadının 2 yıl hapse mahkum edildiğini söyledi.

HALKI BOZGUNCULUĞA TEŞVİKLE SUÇLANDI

Devletabadi, ismini açıklamadığı eylemciyi "umuma açık alanda başörtüsünü açarak halkı bozgunculuğa teşvik etmek"le suçladı.

"İNKILAP CADDESİ KIZI"

İran'ın başkenti Tahran'daki İnkılab Caddesi'nde Aralık 2017'de bir kadın, başörtüsünü çıkarıp bir sopanın ucunda sallayarak ülkedeki başörtüsü zorunluluğunu protesto etmişti. "İnkılab Caddesi Kızı" olarak isimlendirilen Vida Muvahhid'in başlattığı eylemin ülkede giderek yayıldığı gözlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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