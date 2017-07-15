Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu işletmedeki çalışanlar arasında çıkan kavga olay yarattı.

İşletme ile Fatih Terim'in damadının ortağı olduğu dükkanın arasındaki paravan yüzünden başlayan tartışmanın büyüdüğü ve kavgaya dönüştüğü ifade edildi. Galatasaray kongre üyesi ve TFF yöneticisi olan Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu Yüzevler restoranın işletmecisi Emin Önal ile Fatih Terim arasında telefonda başlayan gerginlik kavgaya dönüştü.

"TERİM'İN BURNU KIRILDI" İDDİASI

Emin Önal'ın Terim'i arayarak telefonda paravan konusunu çözmek istediği ancak Fatih Terim'den sert bir yanıt aldığı öğrenildi. Fatih Terim'in telefon görüşmesinden sonra yanında 5-6 kişiyle birlikte mekana gittiği ve Terim'in Emin Önal'a kafa atmak istemesi sonucu kavganın çıktığı ifade edildi. Fatih Terim'in yanındakilerle işletmedeki görevliler arasında yaşanan arbede sonucu Fatih Terim'in burnunun kırıldığı iddia edildi.

FATİH TERİM'İ GÖRDÜĞÜM YERDE DÖVECEĞİM

Futbolarena'nın haberine göre; işletme sahibi Selahattin Aydoğdu şunları söyledi:

"Evet bu olay yaşandı. Bu olayda geri adım atmayacağım. Haklı olan benim. Fatih Terim'i gördüğüm yerde döveceğim. Bunu herkese söylüyorum."

Kaynak: haberinburada