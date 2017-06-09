Vergi ve prim borcu için çıkarılan Torba Yasa'dan yararlanmak için süre azalıyor.



Geçen yıl çıkan vergi ve prim affından yararlanmayanlarla, 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında borcu birikenlere yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bununla ilgili Torba Yasa, 27 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre Maliye'nin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da affın nasıl uygulanacağıyla ilgili detayları paylaştı.







HANGİ BORÇLAR DAHİL







Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, idari para cezası, eksik yatan sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Borçlarını yapılandıranlar pirim teşviklerinden yararlanacak, icra takibinden kurtulacak. İlk taksidi ödeyen ‘borcu yoktur' yazısı alabilecek.







kaynak:haber7