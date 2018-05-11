BAŞVURU SÜRESİ DOLDU! İŞTE PARTİLER VE ADAY ADAYI SAYILARI
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilere yapılan aday adaylığı başvuruları için de süre doldu. AK Parti rekor sayıda başvuru alırken onu İyi Parti'nin izlemesi dikkat çekti.
24 Haziran seçimleri için partilere milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu.
ÜNLÜ AKINI VAR
İbrahim Tatlıses, Caner Toygar, Pire Ferhat ve Faik Öztürk birçok ünlü isim de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.
AK Parti aday adaylığı başvurusu sayısında rekor kırarken İyi Parti'ye gösterilen ilgi de dikkat çekti.
İşte partiler ve aday adayları sayıları:
AK Parti: 7 bin 329
İyi Parti : 2 bin 800
MHP: bin 815
CHP: bin 592
Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan
Muharrem İnce
Meral Akşener
Selahattin Demirtaş
Temel Karamollaoğlu
Doğu Perinçek2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ak Parti'den İnce'nin Hakkari Mitingine İlk Yorum
- Son Dakika! Trump-Kim Jong-Un Görüşmesinin Yeri Ve Tarihi Belli Oldu
- Teröristler Pencere Ve Kapıları Kırarak Girdikleri Yayla Evlerinden Erzak Çaldı
- Üniversite Sınavına Tabletle Girdi, Engelleri Geride Bıraktı
- Hakkarililere Seslenen İnce, Kürsüden Mal Varlığını Açıkladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar