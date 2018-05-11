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Başvuru süresi doldu! İşte partiler ve aday adayı sayıları

BAŞVURU SÜRESİ DOLDU! İŞTE PARTİLER VE ADAY ADAYI SAYILARI

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala partilere yapılan aday adaylığı başvuruları için de süre doldu. AK Parti rekor sayıda başvuru alırken onu İyi Parti'nin izlemesi dikkat çekti.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Başvuru Süresi Doldu! İşte Partiler Ve Aday Adayı Sayıları(8/10)4

24 Haziran seçimleri için partilere milletvekilliği aday adaylığı için başvuru süresi doldu.

ÜNLÜ AKINI VAR

İbrahim Tatlıses, Caner Toygar, Pire Ferhat ve Faik Öztürk birçok ünlü isim de milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti aday adaylığı başvurusu sayısında rekor kırarken İyi Parti'ye gösterilen ilgi de dikkat çekti.

İşte partiler ve aday adayları sayıları:

AK Parti: 7 bin 329

İyi Parti : 2 bin 800

MHP: bin 815

CHP: bin 592

Seçime girebilecek Cumhurbaşkanı adayları ise şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce

Meral Akşener

Selahattin Demirtaş

Temel Karamollaoğlu

Doğu Perinçek

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Kaynak: haberinburada



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