

SGK Pirim borçlarının yapılandırma dönemi tamamlandı ancak GSS borcu bulunan kişiler için fırsat halen kaçmadı. Başvurularını yapan kişilerin yeni yılda borçlarından tamamen kurtulması mümkün. Yani daha önce gelir testi yaptırmayan kişiler için kısmi af süreci devam ediyor. Buna göre çalışmayan ancak bir sigortalı kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerden olmayanlar 2012 yılından itibaren gelir testi yaptırmaları gerekiyor. Bu durumda olan ve daha önce hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşlar eğer 2 Ocak 2917 tarihine kadar gelir testi yaptıracak olurlarsa kısmi aftan da yararlanabilecekler. Eğer test sonuçlarına göre aile içindeki kişi başı gelir asgari ücretin üçte birinin altında bir rakam çıkacak olursa geriye dönük olarak tahakkuk eden tüm borçları silinecek. Bu kişi prim affından yararlananlar kategorisine alınacak. Bu durumda olan kişilerin 2 Ocak tarihine kadar gelir testi yaptırmaları durumunda yeni yıla borçsuz girme ihtimalleri var.



Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olup yeni yaptıranların aile bireylerinin gelirleri asgari ücretin üçte birinden yüksek çıkacak olursa ödeyecekleri tutar da yeniden güncellenecek. Yani mevcut GSS borçları düşebilecek. Hatta bu tutarı peşin ödeyen kişiler herhangi bir faiz, zam ya da ceza da ödemeyecekler. Bu da demek oluyor ki peşin ödemelerde faizden kurtulma olanağı yakalanacak yada güncellenmiş hali ile 12 taksitte ödeme şansı olacak.







kaynak:güncel7/24