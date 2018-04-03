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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yarın yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye katılmak üzere saat 19.30'da Ankara'ya geldi.
Başkent Ankara, yarın yapılacak Suriye zirvesinde iki önemli ismi ağırlayacak. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin yedinci toplantısı ve Türk Akımı Projesi, Akkuyu Nükleer Santrali temel atma töreni için öğle saatlerindeki ziyaretinin ardından Suriye üçlü zirvesi için de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani akşam saatlerinde Ankara'ya geldi.
RUHANİ'Yİ MİLLİ SAVUNMA BAKANI KARŞILADI
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli resmi törenle karşıladı.
Yoğun güvenlik tedbirlerinin uygulandığı Esenboğa Havalimanı'ndan ayrılan Ruhani ve beraberindeki heyet konaklayacakları otele hareket etti.
SURİYE KONULU ÜÇLÜ ZİRVE DÜZENLENECEK
Suriye üçlü zirvesinde yarın bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ana gündem başlığının, Suriye'deki siyasal çözüm olacağı öğrenildi.
ASTANA SÜRECİ VE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI DA ELE ALINACAK
Yetkililer, zirvede 3 garantör ülkenin, Suriye'deki son durumu ele alacağını belirtirken, yine masadaki başlıklarda Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, Astana süreci sonunda tesis edilen gerginliği azaltma bölgeleri, siyasal çözüm için atılacak adımlar ve terörle mücadelenin ele alınacağını bildirdi.
ERDOĞAN VE RUHANİ İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK
Bu arada Erdoğan yarın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.
Kaynak: haberinburada
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