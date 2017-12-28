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Batma noktasına gelen kulüpte başkan istifa etti

BATMA NOKTASINA GELEN KULÜPTE BAŞKAN İSTİFA ETTİ

2. Ligde ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka, şimdi de Başkan Mutlu Altuğ ve yönetimin istifasıyla sarsıldı.

Tarih : 28 Aralık 2017, 12:40
Puan Ver : Batma Noktasına Gelen Kulüpte Başkan İstifa Etti(5/10)1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka'nın başkanı Mutlu Altuğ ve yönetimi istifa etti. Yeşil-kırmızılı kulüpte bugün şirketleşme görüşmeleri için yapılacak mali genel kurul öncesi alınan istifa kararı yoğun tepkilere yol açtı.

1 AY İÇİNDE YENİ SEÇİM YAPILACAK

Tarihin en zor dönemlerini geçiren yeşil-kırmızılı kulüpte, yapılacak genel kurulda seçim kararı alınması ve 1 ay içerisinde yeni yönetimi belirlemek için sandığa gidilmesi bekleniyor. Bu sezon borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve yeni puan silme cezaları alma ihtimali bulunan Karşıyaka'da henüz yönetime aday çıkmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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