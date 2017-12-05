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Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi

BATMAN HAVALİMANI, EN KOMİK İSİMLİ HAVALİMANI SEÇİLDİ

Uçuş karşılaştırmaları yapan Skyscanner, yazılış olarak çizgi roman kahramanı Batman'i andırdığı için Batman Havalimanını en komik isimli havalimanı seçti.

Tarih : 05 Aralık 2017, 22:00
Puan Ver : Batman Havalimanı, En Komik İsimli Havalimanı Seçildi(9/10)5

Habertürk gazetesinden Esra Nehir'in haberine göre, listeye tepki gösteren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, "Bizce doğru bir değerlendirme değil, dünyaya kendi gözleriyle baktıkları için Batman'ı 'Betmen' olarak telaffuz ediyorlar. Biz de onların havalimanı isimlerine baksak kim bilir ne komik isimler buluruz" değerlendirmesi yaptı.

İŞTE TEPKİ ÇEKEN O LİSTE

1. Batman Airport, Türkiye (Çizgi roman kahramanı Batman'i çağrıştırıyor) 2. Useless Loop Airport, Avustralya (Faydasız döngü)3. Mafia Airport, Tanzanya (Mafya)4. Moron Airport, Moğolistan (Moron)5. Ogle Airport, Guyana (Arzuyla bakmak)6. Brest Airport, Fransa (Brest kelimesinin okunuşu, göğüs anlamına gelen "Breast" kelimesi 1 aynı)7. Eek Airport, A.B.D ("Eek" kelimesi İngilizce'de şaşırma, korku ve endişe bildiren bir nida) 8. Black Tickle Airport, Kanada (Kara gıdıklama) 9. Pickle Lake Airport, Kanada (Turşu gölü) 10. Raspberry Strait Airport, A.B.D (Frambuaz geçidi)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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