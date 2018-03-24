BATMAN KELEKÇİ KÖYÜ KIRSALINDA ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir asker şehit oldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, bir asker şehit düştü.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
DÜN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Dün, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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