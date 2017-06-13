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batman öldü!

BATMAN ÖLDÜ!

Batman serisi ile gönüllere taht kuran Amerikalı aktör Adam West, yaşamını yitirdi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:53
Puan Ver : Batman Öldü!(6/10)8


Batman serisi ile gönüllere taht kuran Amerikalı aktör Adam West, yaşamını yitirdi. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 1928 doğumlu Adam West, eşinin, çocuklarının ve torunlarının yanı başında huzur içinde gözlerini yumdu. Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu.



Adam West'in ailesi yaptığı duyuruda "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



Adam West, 63 yıllık meslek hayatında Batman karakterine hayat vermesinin yanı sıra, kült animasyon dizileri Family Guy ve Simpsons'da da sesiyle yer aldı.



Batman serisinde çok kısa bir süre Robin karakteriyle Adam West ile birlikte rol alan fakat dostukları neredeyse yarın yüzyıl süren Burt Ward, West'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: Bir çok aktör Batman karakterini oynadı dakat tartışmasız en iyisi Adam West'ti. O gerçek anlamda bir Kara Şövalye'ydi. En iyi dostumu kaybettim ve onu çok özleyeceğim.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Batman  Öldü    haber

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