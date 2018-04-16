Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde harabe halde bulunan Aziz Aho Manastırı, 100 yıl sonra onarılarak yeniden ibadete açıldı.

100 YILDIR HARABE OLAN MANASTIR ONARILARAK İBADETE AÇILDI

Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde 6'ıncı asırda yapılan ve 100 yıldır harabe haline gelen Aziz Aho Manastırı yeniden onarılarak ibadete açıldı. Açılışa, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Rahip Daniey Savcı ve Arıcalı olan Avrupa'da yaşayan Süryaniler ile müslümanlar katıldı. Süryani kadınlar, Manastıra gelen protokolü zılgıtlarla karşıladı.

"BİR ÇOK ANADOLU ŞEHRİNDE KİLİSE, CAMİ SİNAGOG YAN YANA"

Vali Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada Bir çok medeniyette ev sahipliği yapmış, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi'nin, Mevlana'nın sevgi hoşgörü tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Bizler farklıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü, bir cihan imparatorluğu üzerinde yaşıyoruz. Elbette farklıklarımız olacak. Farklı dine mensup, farklı dillere mensup, farklı etnik yapıya mensup önemli olan birliğimiz beraberliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaşlarımızın ibadet etme özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Türkiye'de bunu görebiliyorsunuz. İşte Arıca köyümüzde Manastır açıyoruz. Bir çok Anadolu şehrinde Kilise, Cami, Sinagog yan yanadır. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Bu sevgiye, bu hoşgörüye kucaklamaya ihtiyacı var. Bu coğrafyanın da buna ihtiyacı. Hayırlı olsun dedi.

MANASTIR 6 YÜZYILDA YAPILDI

Gercüş Arıca köyü Aziz Hamo Manastırının açılışına katılan Rahip Daniel Savcı ise, bugüne kadar Aziz Aho Manastırı yıkık dökük ve harabe durumdaydı. Son yıllarda bu köyden olan Süryaniler bu Manastırı hizmete girmesini istedi. Çünkü, binanın yapılması 6'ıncı asrın başlarında dayanıyor. Maalsef geçmişe yönelik çok kalıntı kalmamış ama en azında burada ayin yapılan bir bölümünü olduğu gibi kalmıştı. Manastırının ayakta alan duvarları 6'ıncı asıra aittir. Bu Manastır, özelikle Arıca'lı köyü, Avrupa'da kalan Süryaniler ve devletin katkılarıyla yeniden inşa edildi. Bu Manastırının bugüne gelmesi için devlet yetkilileri elinden gelen her şeyi yaptı. Ayrıca Süryani cemaati de Manastırının yapımı için katkılarda bulundu. Bugünkü açılışa özellikle Arıca köyünde olan ve Hollanda'da yaşayan Süryaniler'de var. Bugün sevinçliyiz diye konuştu.

"BUGÜN SEVİNÇLİYİZ"

Açılışa katılan Mardin Midyat Mor Gapriel manastırı Metropoliti Samual Aktaş ise, Manastırın 6'ncı asırdan kalma bir Manastır olduğunu belirterek, Yıkılmıştı yeniden yapıldı. Bunun için sayın Batman Valisi Ahmet Deniz, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e çok teşekkür ederim. Bunların ve köy halkının yardımıyla Manastırımız açıldı. Bugün sevinçliyiz diye konuştu.

SÜRYANİLER 100 YIL SONRA MANASTIRDA MUM YAKTI

Açılışa katılmak için Hollanda'dan gelen Süryaniler 100 yıl sonra Manastırda mum yaktı.

Kaynak: haberinburada