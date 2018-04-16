BATMAN'DA HARABE MANASTIR ONARILDI! SÜRYANİLER 100 YIL SONRA MUM YAKTI
Batman Gercüş'te harabe halde olan Aziz Aho Manastırı onarılarak yeniden ibadete açıldı. Süryaniler 100 yıl sonra Manastırda mum yaktı.
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde harabe halde bulunan Aziz Aho Manastırı, 100 yıl sonra onarılarak yeniden ibadete açıldı.
100 YILDIR HARABE OLAN MANASTIR ONARILARAK İBADETE AÇILDI
Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde 6'ıncı asırda yapılan ve 100 yıldır harabe haline gelen Aziz Aho Manastırı yeniden onarılarak ibadete açıldı. Açılışa, Batman Milletvekili Ataullah Hamidi, Vali Ahmet Deniz, Gercüş Kaymakamı Ünal Koç, Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Rahip Daniey Savcı ve Arıcalı olan Avrupa'da yaşayan Süryaniler ile müslümanlar katıldı. Süryani kadınlar, Manastıra gelen protokolü zılgıtlarla karşıladı.
"BİR ÇOK ANADOLU ŞEHRİNDE KİLİSE, CAMİ SİNAGOG YAN YANA"
Vali Ahmet Deniz, yaptığı konuşmada Bir çok medeniyette ev sahipliği yapmış, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi'nin, Mevlana'nın sevgi hoşgörü tohumlarının atıldığı bir coğrafya. Bizler farklıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Çünkü, bir cihan imparatorluğu üzerinde yaşıyoruz. Elbette farklıklarımız olacak. Farklı dine mensup, farklı dillere mensup, farklı etnik yapıya mensup önemli olan birliğimiz beraberliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm vatandaşlarımızın ibadet etme özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Türkiye'de bunu görebiliyorsunuz. İşte Arıca köyümüzde Manastır açıyoruz. Bir çok Anadolu şehrinde Kilise, Cami, Sinagog yan yanadır. Dünyanın da buna ihtiyacı var. Bu sevgiye, bu hoşgörüye kucaklamaya ihtiyacı var. Bu coğrafyanın da buna ihtiyacı. Hayırlı olsun dedi.
MANASTIR 6 YÜZYILDA YAPILDI
Gercüş Arıca köyü Aziz Hamo Manastırının açılışına katılan Rahip Daniel Savcı ise, bugüne kadar Aziz Aho Manastırı yıkık dökük ve harabe durumdaydı. Son yıllarda bu köyden olan Süryaniler bu Manastırı hizmete girmesini istedi. Çünkü, binanın yapılması 6'ıncı asrın başlarında dayanıyor. Maalsef geçmişe yönelik çok kalıntı kalmamış ama en azında burada ayin yapılan bir bölümünü olduğu gibi kalmıştı. Manastırının ayakta alan duvarları 6'ıncı asıra aittir. Bu Manastır, özelikle Arıca'lı köyü, Avrupa'da kalan Süryaniler ve devletin katkılarıyla yeniden inşa edildi. Bu Manastırının bugüne gelmesi için devlet yetkilileri elinden gelen her şeyi yaptı. Ayrıca Süryani cemaati de Manastırının yapımı için katkılarda bulundu. Bugünkü açılışa özellikle Arıca köyünde olan ve Hollanda'da yaşayan Süryaniler'de var. Bugün sevinçliyiz diye konuştu.
"BUGÜN SEVİNÇLİYİZ"
Açılışa katılan Mardin Midyat Mor Gapriel manastırı Metropoliti Samual Aktaş ise, Manastırın 6'ncı asırdan kalma bir Manastır olduğunu belirterek, Yıkılmıştı yeniden yapıldı. Bunun için sayın Batman Valisi Ahmet Deniz, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e çok teşekkür ederim. Bunların ve köy halkının yardımıyla Manastırımız açıldı. Bugün sevinçliyiz diye konuştu.
SÜRYANİLER 100 YIL SONRA MANASTIRDA MUM YAKTI
Açılışa katılmak için Hollanda'dan gelen Süryaniler 100 yıl sonra Manastırda mum yaktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şırnak Şehitlerinin Acı Haberi Ailelerine Verildi! Bir Onbaşının, Terhisine 8 Gün Kalmıştı
- Abd'nin Opcw Temsilcisi: Kimyasal Saldırı Yapılan Duma'daki Kanıtları Rusya Kaldırdı
- Son Dakika! Ankara'dan Adaya Bayrak Diken Yunanistan'a Sert Çıkış: Askerlerimizin Elinden Bir Kaza Çıkabilir
- Rusya'dan Abd'ye Şimdiye Kadarki En Sert Tepki Geldi
- Dışişleri Bakanlığından 461 Personele İhraç
EKONOMİ HABERLERİ
- Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
- İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
- Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
- Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
- Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
SPOR HABERLERİ
- Takım Arkadaşları Şampiyonluk Maçında, Neymar Poker Masasında
- Galatasaray'ın Eski Yıldızı Bruma'ya İtalyan Devi Talip Oldu
- Deportivo Küme Düşerse Emre Çolak'ın Serbest Kalma Bedeli 1 Milyon Euro Olacak
- Uefa Listeyi Açıkladı! G.Saray Gelecek Sezon Devler Liginde
- Taraftarlar Boş Bir Arazide Buluşup, Tekme Tokat Kavga Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
- Kerkük'te Türkmenlerin Seçim Konvoyuna Saldırı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar