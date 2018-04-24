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BATMAN'DA ÖLDÜRÜLEN ZİLAN ŞEYHİ İÇİN MAHKEMEDE GÖVDE GÖSTERİSİ!


Batman'da öldürülen Zilan Şeyhi için mahkemede gövde gösterisi!
Tarih : 24 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Batman'da Öldürülen Zilan Şeyhi İçin Mahkemede Gövde Gösterisi!(10/10)6

Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşması Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya yüzlerce kişi katılırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

KATİL ZANLILARI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Katil zanlıları Yavuz Tüzün ve Enver Tüzün ise kırmızı bültenle aranıyor. Yaşanan olayda tutuklu bulunan Abdullaziz Tüzün ile Burhanettin Tüzün için mahkeme heyeti daha önce 40 ile 50 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Bir sonraki duruşma 26 Haziran 2018 tarihine ertelendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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