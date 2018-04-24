BATMAN'DA ÖLDÜRÜLEN ZİLAN ŞEYHİ İÇİN MAHKEMEDE GÖVDE GÖSTERİSİ!
Batman'da 2006 yılında uğradığı silahlı saldırıda yaşamlarını yitiren Zilan Şeyhi Süleyman Bağdu ve Abdullatif Engin'in duruşması Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya yüzlerce kişi katılırken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
KATİL ZANLILARI KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
Katil zanlıları Yavuz Tüzün ve Enver Tüzün ise kırmızı bültenle aranıyor. Yaşanan olayda tutuklu bulunan Abdullaziz Tüzün ile Burhanettin Tüzün için mahkeme heyeti daha önce 40 ile 50 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Bir sonraki duruşma 26 Haziran 2018 tarihine ertelendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kritik Görüşme Öncesi Gül Ve Karamollaoğlu Yan Yana Aynı Karede!
- Kılıçdaroğlu'ndan Sürpriz Akşener Kararı! Tüm Programını İptal Etti
- Trump'tan Çok Konuşulacak Suriye Çıkışı: İz Bırakmadan Çıkmayacağız!
- Gri Listedeki Terörist Etkisiz Hale Getirildi
- Erdoğan'la Bir Araya Gelen Arınç'tan Dikkat Çeken Değerlendirme!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İnternetten Videolara Baktı, Göğüslerini Kesip Silikonlarını Çıkardı
- Sokakta Yürürken Kafasına Köpek Düştü, Gizemli Olay İnterneti Salladı
- Mayına Basan Askere Dünyanın İlk Penis Nakli Yapıldı
- Trump'ın Dışişleri Bakanı Olarak Görmek İstediği Pompeo İlk Oylamayı Kıl Payı Kazandı
- Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar