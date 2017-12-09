BATMAN'DA PTT ARAÇLARINA BOMBALI SALDIRI
Batman'da akşam saatlerinde motosikletli saldırganlar tarafından, PTT binası önündeki araçlara ses bombalı saldırı düzenlendi.
Batman'da PTT araçlarına ses bombası atıldı Batman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından PTT'ye ait araçlara ses bombası atıldı.
PTT BİNASI ÖNÜNDEKİ ARAÇLARA SES BOMBASI ATILDI
Edilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bulunan PTT binası önünde meydana geldi. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet üzerinde bulunan kişi yada kişiler tarafından PTT binası önünde park halinde bulunan araçlara ses bombası atıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Atılan bomba sonucu çevredeki vatandaşlarda panik oluşurken, olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti. Ses bombası atan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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