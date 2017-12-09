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Batman'da Ptt Araçlarına Bombalı Saldırı
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Batman'da PTT araçlarına bombalı saldırı

BATMAN'DA PTT ARAÇLARINA BOMBALI SALDIRI

Batman'da akşam saatlerinde motosikletli saldırganlar tarafından, PTT binası önündeki araçlara ses bombalı saldırı düzenlendi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 03:30
Puan Ver : Batman'da Ptt Araçlarına Bombalı Saldırı(6/10)2

Batman'da PTT araçlarına ses bombası atıldı Batman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından PTT'ye ait araçlara ses bombası atıldı.

PTT BİNASI ÖNÜNDEKİ ARAÇLARA SES BOMBASI ATILDI

Edilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bulunan PTT binası önünde meydana geldi. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet üzerinde bulunan kişi yada kişiler tarafından PTT binası önünde park halinde bulunan araçlara ses bombası atıldı.SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Atılan bomba sonucu çevredeki vatandaşlarda panik oluşurken, olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti. Ses bombası atan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri soruşturma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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