BATMANLILAR 15 TEMMUZ'DA KÜRTÇE DOMBIRA'YLA COŞTU
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Batman'da düzenlenen etkinliklerde söylenen Kürtçe Dombıra vatandaşları coşturdu.
15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Batman Valiliği tarafından düzenlenen demokrasi nöbetine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle etkinlikler sırasında seslendirilen Kürtçe Dombıra vatandaşları coştudu.
KUR'AN OKUNDU
Erken saatlerde Türk bayraklarıyla Adalet caddesindeki miting alanına gelen vatandaşlar, güvenlik aramasından geçirildi. Protokol üyelerinin eksiksiz katıldığı program, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Turgut Erhan'ın duasıyla başladı.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SİNEVİZYONDAN VERİLDİ
Duaların ardından 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya, İstanbul'da yaşadıklarını anlattı. Daha sonra platforma Ak Parti İl Başkanı Diyaddin Uçar ve Vali Ahmet Deniz çıkarak, alanda toplanan kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasının da sinevizyonla verildiği alanda Grup Tillo'nun Kürtçe seslendirdiği 'Ölürüm Türkiyem' şarkısına Vali Ahmet Deniz ve diğer il yöneticileri de eşlik etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Köprüsü'de
- Sümeyye Erdoğan Eşi Selçuk Bayraktar Kısıklı'dan "Şehitler Köprüsü"Ne Yürüdü
- Başbakan Yıldırım, Çengelköy'den Şehitler Köprüsü'ne Doğru Yürüyüşe Geçti
- "Valizim Kayıp" Dedi, Başkasının Valizini Alarak Havalimanından Ayrıldı
- İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl Ve Erol Parlak'tan "Memet'e Ağıt"
EKONOMİ HABERLERİ
- Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
- Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
- Erdoğan: 657 Memur İşçi Ayrımı Yapmamalı, Tamamıyla Çalışanları Kapsamalı
- Dev Holdingin 2 Şirketine Daha Fetö'den Kayyum Atandı
- 15 Temmuz'da Bakırköy-Bağcılar Minibüs Hattı Ücretsiz
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 15 Temmuz Afişlerini Yasaklayan Abd'de Türkler Şehitler İçin Sokağa Döküldü
- Pyd/Ypg Azez'de Sivillere Top Ve Havanla Saldırdı: 2 Ölü, 4 Yaralı
- İki Kız Öğrencisini Taciz Eden Kadın Öğretmen 23 Ay Hapis Cezası Aldı
- Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
- Prens Harry, Aşkı İçin Kraliyet Ailesindeki Görevlerinden Ayrılma Kararı Aldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar