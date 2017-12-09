CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Kılıçdaroğlu, "Bu karar hukuksuzdur" açıklaması yaptı.

"BU KARAR HUKUKSUZDUR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu karar hukuksuzdur" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Yıldırmak istiyorlar ama yılmayacağız" dedi.

"SONUNA KADAR KONUŞACAĞIM"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu basın toplantısı asla bir savunma değil. Bilgilendirme amacıyla yapılıyor. Verilemeyecek hiç bir hesabımız yoktur. Belediye başkanımız daha önce medyada yer alan haberler ve benim isteğim üzerine savcılığa gidip kendisi başvurmuştur. Soruşturma yapın diye. O soruşturmaların tamamından aklanmıştır. Şu anda yapılmak istenen haysiyet cellatlığıdır. Yıldırmak istiyorlar. Yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın istiyorlar. Ben tüyü bitmemiş yetimin hakkı için sonuna kadar konuşacağım. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım."

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin Anayasa'nın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 06.12.2017 tarihinde görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada