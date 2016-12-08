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battlefield 1 playstation 4 pro sorunlarının nedeni açıklandı

BATTLEFİELD 1 PLAYSTATİON 4 PRO SORUNLARININ NEDENİ AÇIKLANDI

Çıkışıyla birlikte büyük ses getiren Battlefield 1, son güncelleme ile PlayStation 4 Pro'da birtakım grafiksel sorunlar ile karşımıza çıkıyordu. Oyunun yapımcısı DICE sorunun kaynağını bulmuşken, yeni güncelleme ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde.

Tarih : 08 Aralık 2016, 10:11
Puan Ver : Battlefield 1 Playstation 4 Pro Sorunlarının Nedeni Açıklandı(8/10)5


Çıkışıyla birlikte büyük ses getiren Battlefield 1, son güncelleme ile PlayStation 4 Pro'da birtakım grafiksel sorunlar ile karşımıza çıkıyordu. Oyunun yapımcısı DICE sorunun kaynağını bulmuşken, yeni güncelleme ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde.



 



Battlefield 1 Electronic Arts tarafından geliştirilen bir savaş oyunu. Farklı konusu ve gerçeği aratmayan oynanış dinamikleri ile Battlefield 1, I. Dünya Savaşı'nı oyunculara yaşatıyor. Oyuna olan beklenti bir hayli yüksekti. Beklentiler boşa çıkmayınca firma her geçen gün yeni oyuncuları hanesine katmaya devam ediyor. Hal böyle olunca oyunla ilgili birçok sorunda boy göstermeye başlıyor. 



DICE, oyunun PlayStation 4 Pro'ya çıktığından beri yaşanan sorunların kaynağını araştırdığını daha önceden belirtmişti. Firma oyuna gelen son güncellemeden sonra, oyundaki FPS düşüşlerinin yaşanmasının nedenini bulduğunu açıkladı. Güncellemeyi ne zaman ve ne şekilde yayınlayacağına dair bir açıklama yapmayan DICE ekibinin güncellemeyi küçük bir fix dosyası şeklinde yayınlaması bekleniyor.



Battlefield 1 Tüm Platformlarda Güncellenecek



Ekibin  “Forumlarda konusu açılan, çoğu sorunun ortak yönünü bulduk. FPS düşmeleri ve bulanıklaşan dokular. Sorun aslında, minimum ayarlarının bile çok yüksek olduğu, dinamik çözünürlükten kaynaklanıyor. Bu sorunun düzeltilmesi için, sadece PlayStation 4 Pro platformunda değil, tüm platformlarda bir güncelleme yapacağız. Dinamik çözünürlüğü kullanmayan bilgisayarlarda, bu güncelleme çok fazla bir değişikliğe sebep olmayacaktır. Bir sonraki getireceğimiz güncelleme, bu düzeltmeyi içerecek. Daha iyi bir oyun deneyimi için elimizden geleni yapıyoruz.”  şeklinde yaptığı açıklama, güncellemenin tüm platformlar arasında paylaşılacağını da gösteriyor.



Bu sayede diğer platformlar arasında oluşabilecek sorunları da erkenden halletmeyi hedefleyen DICE, bu hareketi ile de oyuncuların öfkesini bir nebze olsun yatıştırmış gibi gözüküyor.



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Etiketler: Battlefield  1  Playstation  4  Pro  Sorunlarının  Nedeni  Açıklandı    haber

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