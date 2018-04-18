Almanya Kupası yarı final mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Javi Martinez ile öne geçen Bayern Münih, 9. dakikada Lewandowski ile farkı 2'ye çıkardı.

Bayer Leverkusen'de Bender 16. dakikada farkı 1'e indirdi ve devreye Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Mücadelenin 52. dakikasında Thomas Müller ile tekrar farkı 2'ye çıkaran Bayern Münih, 61. dakikada Thiago Alcantara'nın golüyle rahatladı.

BAILEY FRİKİKTEN ATTI

Bayern Münih'te Thomas Müller 64. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 5-1'e getirdi. Leverkusen, Bailey'in harika golüyle farkı 3'e indirmesine karşın Müller'den yanıt gecikmedi ve 78. dakikada takımının 6. golünü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, Bayern Leverkusen'i 6-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Kaynak: haberinburada