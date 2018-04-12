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Bayern Münih, Arjen Robben İle İlgili Kararını Verdi
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Bayern Münih, Arjen Robben ile ilgili kararını verdi

BAYERN MÜNİH, ARJEN ROBBEN İLE İLGİLİ KARARINI VERDİ

Bayern Münih, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürülen Hollandalı yıldız Arjen Robben'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Tarih : 12 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Bayern Münih, Arjen Robben İle İlgili Kararını Verdi(6/10)2

Adı uzun bir süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle birlikte anılan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

BAYERN MUNIH KESİN KARARINI VERDİ

Alman basınından Bild'in haberine göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla ilgili olarak Bavyera ekibi kesin kararını verdi.

Haberde Bayern yönetiminin hem Arjen Robben hem de Franck Ribery ile prensip anlaşmasına vardığı ve her iki oyuncusunun da sözleşmesini 1 yıllığına uzatacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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