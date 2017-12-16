Bundesliganın 17. haftasında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde Stuttgart'ın konuğu oldu.

STUTTGART'I MULLER YIKTI

65. dakikada takımın önemli isimlerinden Thomas Müller, Tolisso'nun yerine oyuna dahil oldu ve maçın kaderini değiştirdi. 79'da rakip fileleri sarsan Alman yıldız takımına galibiyeti getirdi: 0-1

90+5'te ise Stuttgart, Chadrac Akolo ile penaltı atışından yararlanamadı.

Lider Bayern bu galibiyetle puanını 41 yaparken zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Stuttgart ise 17 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada