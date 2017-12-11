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Bayern Münih Eşleşmesinden Sonra Beşiktaş'ın Hisseleri Çakıldı

BAYERN MÜNİH EŞLEŞMESİNDEN SONRA BEŞİKTAŞ'IN HİSSELERİ ÇAKILDI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın Alman ekibi Bayern Münih'le eşleşmesinden sonra, hisseleri çakıldı.

Tarih : 11 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Bayern Münih Eşleşmesinden Sonra Beşiktaş'ın Hisseleri Çakıldı(9/10)5

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile eşleşti. Eşleşmenin ardından Beşiktaş hisseleri dibi gördü.

Tarihinde ilk kez gruptan çıkan siyah beyazlı ekip, kura çekimine de seribaşı olarak katıldı. Porto, Leipzig ve Monaco ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, 14 puan topladı ve 16 gol kaydetti.

MAÇ TARİHLERİ

Eşleşmenin ilk maçı 20 Şubat'ta Almanya'da, ikinci maçı ise 14 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final mücadelesi ise 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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