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Bayern Münih, Fransız Futbolcu Frank Ribery'in Sözleşmesini 1 Yıl Uzattı
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Bayern Münih, Fransız Futbolcu Frank Ribery'in Sözleşmesini 1 Yıl Uzattı

BAYERN MÜNİH, FRANSIZ FUTBOLCU FRANK RİBERY'İN SÖZLEŞMESİNİ 1 YIL UZATTI

Bayern Münih'in Fransız yıldızı Frank Ribery, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Frank Ribery, imzasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Bayern Münih, Fransız Futbolcu Frank Ribery'in Sözleşmesini 1 Yıl Uzattı(8/10)4

Fransız yıldız Franck Ribery, Alman devi Bayern Münih'te kaldı.

SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYORDU

35 yaşındaki futbolcu, sezon sonu sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Ribery'nin yeni başlangıçlar için Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılması bekleniyordu.

Fransız yıldız bugün sosyal medya hesabından Bayern ile sözleşmesini uzattığını açıklamış sonradan silmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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