BAYERN MÜNİH, FRANSIZ FUTBOLCU FRANK RİBERY'İN SÖZLEŞMESİNİ 1 YIL UZATTI
Bayern Münih'in Fransız yıldızı Frank Ribery, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Frank Ribery, imzasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Fransız yıldız Franck Ribery, Alman devi Bayern Münih'te kaldı.
SEZON SONUNDA TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYORDU
35 yaşındaki futbolcu, sezon sonu sona erecek sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Ribery'nin yeni başlangıçlar için Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılması bekleniyordu.
Fransız yıldız bugün sosyal medya hesabından Bayern ile sözleşmesini uzattığını açıklamış sonradan silmişti.
Kaynak: haberinburada
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