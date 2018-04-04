BAYERN MÜNİH GERİDEN GELDİ
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında İspanya'da Sevilla karşısında 1-0 geriye düşen Bayern Münih, Navas (k.k.) ve Taiago Altancara'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk mücadelesinde Sevilla ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Sevilla karşılaşmanın 32. dakikasında Pablo Sarabia ile öne geçmeyi başardı. Golün asistini yapan isim ise Sergio Escudero oldu.
SEVILLA'NIN SEVİNCİ 5 DAKİKA SÜRDÜ
Sevilla'nın üstünlüğü yalnızca 5 dakika sürdü. Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle skora denge geldi ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Mücadelenin 68. dakikasında ise sahneye Thiago Alcantara çıktı. Alcantara'nın golüyle öne geçen Bayern Münih, kalan dakikalarda kalesini gole kapamayı başardı.
Bayern Münih, geriye düştüğü mücadelede Sevilla'yı 2-1 mağlup etti ve yarı final için önemli bir avantaj yakaladı.
Rövanş mücadelesi ise 11 Nisan'da Almanya'da oynanacak.
Kaynak: haberinburada
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