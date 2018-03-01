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Bayern Münih idmanında kavga çıktı

BAYERN MÜNİH İDMANINDA KAVGA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligindeki rakibi Bayern Münih'te Robert Lewandowski ile Mats Hummels, kolay yedikleri gol sonrasında atıştı.

Tarih : 01 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Bayern Münih İdmanında Kavga Çıktı(9/10)5

Bayern Münih'in dünkü antrenmanında takımın iki yıldız ismi Robert Lewandowski ile Mats Hummels arasında ciddi bir tartışma yaşandı.

Bild'de yer alan haberde yapılan çalışma sırasında Hummels ve Lewandowski'nin de bulunduğu takım, Corentin Tolisso'nun kolay bir şekilde golü atmasıyla birlikte maçı kaybetti.

"SÜREKLİ TOP KAYBEDİYORSUN, SADECE KONUŞUYORSUN"

Pozisyon sırasında Lewandowski'nin ayakkabılarını bağlamasına sinirlenen Hummels, arkadaşına, "Lewa, ciddi misin? Gerçekten ayakkabılarını mı bağlıyorsun? Kahretsin!" diye çıkıştı. Lewandowski'den, "Topu kaybettin." yanıtını alan Hummels, "Bu bir hataydı. Ama senin tutumun da hata." şeklinde karşılık verdı. Bunun üzerine Lewandowski, "Sürekli top kaybediyorsun. Sadece konuşuyorsun." şeklinde söylenince Hummels, "Kapa çeneni! Kaybol!" diyerek takım arkadaşına bağırdı.

İkili antrenman sonunda birbirlerinden özür dilemedi ve el sıkışmadı. Lewandowski'nin soyunma odasına girerken Hummels'ten uzak durmaya çalıştığı da dikkatlerden kaçmadı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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