BAYERN MÜNİH KALECİSİ SAÇ BAŞ YOLDURTTU! YOK BÖYLE BİR HATA
Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Ulreich, Tolisso'nun geri pasında ne yapacağına karar veremeyince top Benzema'nın önünde kaldı ve Fransız yıldız bu büyük hatayı affetmedi.
Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında Real Madrid 2-1'in rövanşında sahasında Alman devi Bayern Münih'i konuk etti.
İlk yarının 1-1 berabere bittiği mücadelenin ikinci yarısı golle başladı.
Bayern Münihli Tolisso, Real Madrid'in baskısıyla karşılaşınca topu kaleci Ulreich'e gönderdi.
BENZEMA AFFETMEDİ
Tecrübeli kaleci geri pasta ne yapacağına bir an karar veremeyince meşin yuvarlak önünden kaçtı ve Benzema'da kaldı.
Fransız yıldız kariyerinin belkide en rahat golünü atarken, Ulreich uzun yıllar unutulmayacak bir hataya imza attı.
Kaynak: haberinburada
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