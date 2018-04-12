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Bayern Münih sessiz sedasız turladı!

BAYERN MÜNİH SESSİZ SEDASIZ TURLADI!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Bayern Münih, evinde Sevilla ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen taraf oldu.

Tarih : 12 Nisan 2018, 02:00
Puan Ver : Bayern Münih Sessiz Sedasız Turladı!(7/10)3

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Sevilla, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Gole ihtiyacı olan Sevilla'nın değişikliklerine rağmen ikinci yarıda da gol olmadı ve Bayern Münih ile Sevilla 0-0 berabere kaldı.

BAYERN MUNIH YARI FİNALDE!

İlk maçı İspanya'da kazanan Bayern Münih, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Liginde yarı finale yükselen taraf oldu.

Sevilla 90+3. dakikada Correa'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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