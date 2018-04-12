BAYERN MÜNİH SESSİZ SEDASIZ TURLADI!
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan Bayern Münih, evinde Sevilla ile 0-0 berabere kalarak yarı finale yükselen taraf oldu.
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Sevilla, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Gole ihtiyacı olan Sevilla'nın değişikliklerine rağmen ikinci yarıda da gol olmadı ve Bayern Münih ile Sevilla 0-0 berabere kaldı.
BAYERN MUNIH YARI FİNALDE!
İlk maçı İspanya'da kazanan Bayern Münih, bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Liginde yarı finale yükselen taraf oldu.
Sevilla 90+3. dakikada Correa'nın kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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