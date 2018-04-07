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Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon

BAYERN MÜNİH ÜST ÜSTE 6. KEZ ŞAMPİYON

Alman devi Bayern Münih, Augsburg'u 4-1 mağlup etti ve Bundesliga'da üst üste 6. kez şampiyonluğunu ilan etti.

Tarih : 07 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon(10/10)6

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, bitime 5 hafta kala üst üste 6., toplamda ise 28. şampiyonluğunu ilan etti. Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Augsburg ile karşı karşıya geldi. WWK Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern, 4-1'lik skorla kazandı.

Augsburg, 18. dakikada Süle'nin kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Bayern Münih'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Toliso, 38. dakikada Rodriguez, 62. dakikada Robben ve 87. dakikada Wagner kaydetti.

BAYERN LİGİN BİTİMİNE 5 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bu skorun ardından Bayern Münih puanını 72 yaptı ve Schalke ile arasındaki puan farkını 20'ye yükselterek, 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Augsburg ise 36 puanla 11. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih evinde Mönchengladbach ile karşılaşacakken, Augsburg ise deplasmanda Wolfsburg'a konuk olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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