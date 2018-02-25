Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Bayern Münih'in müthiş serisi bitti

BAYERN MÜNİH'İN MÜTHİŞ SERİSİ BİTTİ

Almanya Liginde Bayern Münih, evinde Hertha Berlin'le 0-0 berabere kaldı. Panzerler, tam 70 maçın ardından Allianz Arena'da rakibine gol atamadı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 15:30
Puan Ver : Bayern Münih'in Müthiş Serisi Bitti(10/10)6

Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih, Almanya Bundesliga 24. hafta maçında konuk ettiği Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldı. Ligde 11 maçlık galibiyet serisini kaybeden Bayern Münih, tam 70 maçın ardından Allianz Arena'da rakibine gol atamadı.

TAKIM 60 PUANLA LİDER

Jupp Heynckes yönetimindeki Bayern Münih, bu sonucun ardından 60 puanla liderliğini sürdürdü. Hertha Berlin ise 31 puanda kalarak 11. sıranın sahibi oldu. Beşiktaş'ın Bayern Münih'i ağırlayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 14 Mart 2018 tarihinde Vodafone Park'ta oynanacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münih  İn  Müthiş  Serisi  Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER