BAYERN MUNİH'İN ŞİLİLİ YILDIZI ARTURO VİDAL SEZONU KAPATTI
Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Vidal'in sakatlık yaşadığı sağ dizinden ameliyat edildiği ve sezonun kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.
35 MAÇTA 6 GOL ATTI
Orta sahada görev yapan Vidal, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finalde İspanya temsilcisi Real Madrid ile eşleşen Bayern Münih'te bu sezon 35 maça çıktı ve 6 gol attı.
Kaynak: haberinburada
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