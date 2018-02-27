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Bayern Münih'in yıldızı 2 ay yok!

BAYERN MÜNİH'İN YILDIZI 2 AY YOK!

Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Kingsley Coman, ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Tarih : 27 Şubat 2018, 03:20
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Bayern Münih'in Hertha Berlin ile 0-0 berabere kaldığı maçta 68. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Kingsley Coman'ın durumu belli oldu.

EN AZ 2 AY

L'Equip'te yer alan habere göre; Fransız futbolcu, ayak bileğinden opersayon geçirdi ve yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Kingsley Coman'ın sahalara dönme süresinin uzayabileceği ve Dünya Kupası'na yetiştirilmesi çalışılacağı belirtildi.

Bayern Münih ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Coman, bu sezon 32 maçta 7 gol attı ve 8 asist yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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