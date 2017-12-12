Beşiktaş ile Şampiyonlar Liginde eşleşen Bayern Münih'in yıldız oyuncusu David Alaba, "Bu kuradan dolayı mutluyuz. Beşiktaş çok önemli bir rakip" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'in sol beki David Alaba, Beşiktaş ile eşleşmeleri hakkında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

İşte David Alaba'nın açıklamaları;

"LEIPZIG MAÇINDA GÖSTERDİKLERİ PERFORMANSI BİLİYORUZ"

Bu kuradan dolayı mutluyuz. Beşiktaş çok önemli bir rakip. Geçen sezon nasıl performans gösterdiklerini biliyoruz. Leipzig maçında gösterdikleri performansı da biliyoruz. Beşiktaş ile eşleşmekten çok memnunuz.

Vodafone Park'taki atmosferi biliyoruz. Ama bu maçlara hazırlık aşaması o zaman başlayacak. Vodafone Park'taki gürültüyü biliyoruz.

"RYAN BABEL ÇOK İYİ ARKADAŞIM"

Veli Kavlak'ı uzun yıllardır tanıyorum. Birlikte de oynadık. Ryan Babel de çok iyi arkadaşım. Hoffenheim'dan tanışıyoruz. Veli ve Babel ile maç hakkında konuştuk. Açıkçası çok normal görüşmelerdi. Yakın zamanda bir araya geleceğimizi konuştuk.

Beşiktaş hem geçen sezon hem de bu sezon çok iyi. Takım olarak da çok iyi ve güçlü bir takım. Boşuna Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar başarılı olmadılar. Beşiktaş en kolay kura değildi.

Adriano çok ünlü bir futbolcu. Barcelona'da çok önemli işler yaptı. Önemli bir oyuncu. Quaresma da çok büyük bir futbolcu. Ama hiç kimseden korktuğumu söyleyemem.

BEŞİKTAŞ'TAN HANGİ FUTBOLCULAR BAYERN'DE İLK 11 OYNAYABİLİR?

Beşiktaş'ı daha iyi tanımam lazım. Beşiktaş'ta potansiyeli üst düzey oyuncular var. Bu oyuncular iyi olmasaydı Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar ilerleyemezlerdi.

Beşiktaş hücumda çok zengin bir oyuncu. Biz kendi artılarımıza bakacağız. Biz ilk etapta saha içinde çözmemiz gereken konulara bakacağız.

Ne kadar şanslıyız bilmiyorum. Kendimize bakıyoruz. Beşiktaş güçlü bir rakip. Kolay bir rakip değil. Beşiktaş maçına zamanı geldiğinde konsantre olmak istiyoruz. Elbette yenmek için sahaya çıkacağız. Şampiyonlar Ligi her zaman sürprizlere açıktır. Bizim görevimiz konsantre olmak. Beşiktaş finale kadar gider mi? Bunu hiç düşünmedik.

"KULAK TIKAÇLARI ÖNERİSİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

İlk etapta Xabi Alonso ile konuşmadım. Biz antrenmandaydık, o esnada kura çekimi oldu. Antrenman sonrası kura çekiminden haber aldık. Timo Werner'in durumunu biliyorum. Beşiktaş'ın Stadı'nda çok gürültü olduğunu biliyorum. Kulak tıkaçları önerisi için teşekkür ederim. Maça daha zaman var.

Bize çok fazla telefon geldi. Türk arkadaşlarım da kuradan mutlular. Beni arayanlar oldu. Beşiktaşlı taraftarlara mesajım var. Onlarla karşılaşacağımız için çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim.

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Türk arkadaşlarım var, Türk mahallesinde büyüdüm. O yüzden de Galatasaray taraftarı oldum. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum. Transferi hiç düşünmedim. Söz konusu olmadı. Şu an için durum bu.

Kaynak: haberinburada