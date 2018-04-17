BAYERN MÜNİHLİ HUMMELS'TEN QUARESMA İTİRAFI
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in başarılı defans oyuncusu Mats Hummels, "Karşılaştığım en yetenekli futbolcu Quaresma" dedi.
Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Mats Hummels'den sürpriz bir itiraf geldi.
Mats Hummels, sosyal medya hesabından bir hayranının sorusunu yanıtlarken Beşiktaş forması giyen yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili bir itirafta bulundu.
"BİR NUMARA QUARESMA"
29 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, bir hayranın "Karşılaştığın en yetenekli 3 oyuncu?" şeklindeki sorusuna, "Bu soruya cevap vermek zor ama bir numara Ricardo Quaresma" yanıtını verdi. Alman yıldızın soruya cevabı sosyal medyadaki hayranlarında birçok kez paylaşılırken, Cristiano Ronaldo'yu listenin ilk sırasına almaması şaşkınlık yarattı.
Hummels ile Ricardo Quaresma son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. İkili daha önce de farklı takımlarda karşılıklı forma giydi.
Kaynak: haberinburada
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