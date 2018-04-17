Uefa, Salih Uçan'ın Takımı Sion'u Men Etti!
Kendisi İle Cinsel İlişkiye Girmeyi Reddeden Karısını Tekmeleyerek Öldürdü
Alman Taraftarlardan Görülmemiş Protesto! Tuvalet Kağıdı Fırlattılar
Var Sistemi, Futbolcuları Soyunma Odasından Çıkarttı!
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Deaş'ın Eli Kanlı 'infaz Timi' Türkiye'de Yakalandı!
Bayern Münihli Hummels'ten Quaresma İtirafı
Üniversiteli Genç Kız, Dünyayı Gezmek İçin Bekaretini Satışa Çıkardı
Bir Elinde Nacakla Ölümle Adeta Dans Etti!
Çocuğum Hasta Deyip Polise Silah Doğrulttu! 100 Bin Tl Verin
Türkiye'ye Akın Etmişlerdi, 3 Günde 778'i Gönderildi
İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
Ermenistan'da Protestolar Durulmuyor! Göstericiler Parlamentoyu Abluka Altına Aldı
Acun'un Altın Dokunuşu Sonrası Survivor 4 Gün Üst Üste Reytinglerde Birinci Oldu
Hayranı Gönderdi +18'lik Yıldız Johnny Sins Türk Lezzetlerini Denedi
Onur Kıvrak'tan Büyük Fedakarlık! Sakat Sakat Oynadı
Polis Yolda Durup Valiye Selam Verdi, Otomobil Çarparak Havaya Savurdu
Trabzonspor'da Korkutan Sakatlık! Yıldız Futbolcu Hastaneye Kaldırıldı
Litvanyalı Jurgita Doğum Gününde Müslüman Oldu! İşte Yeni İsmi
Tüm Dünyanın Gözü Bu Noktadan Gelecek Haberde! Esad Heyeti Engelledi

Bayern Münihli Hummels'ten Quaresma itirafı

BAYERN MÜNİHLİ HUMMELS'TEN QUARESMA İTİRAFI

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih'in başarılı defans oyuncusu Mats Hummels, "Karşılaştığım en yetenekli futbolcu Quaresma" dedi.

Tarih : 17 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Bayern Münihli Hummels'ten Quaresma İtirafı(9/10)5

Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan eden, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Bayern Münih'in başarılı savunmacısı Mats Hummels'den sürpriz bir itiraf geldi.

Mats Hummels, sosyal medya hesabından bir hayranının sorusunu yanıtlarken Beşiktaş forması giyen yıldız Ricardo Quaresma ile ilgili bir itirafta bulundu.

"BİR NUMARA QUARESMA"

29 yaşındaki Alman savunma oyuncusu, bir hayranın "Karşılaştığın en yetenekli 3 oyuncu?" şeklindeki sorusuna, "Bu soruya cevap vermek zor ama bir numara Ricardo Quaresma" yanıtını verdi. Alman yıldızın soruya cevabı sosyal medyadaki hayranlarında birçok kez paylaşılırken, Cristiano Ronaldo'yu listenin ilk sırasına almaması şaşkınlık yarattı.

Hummels ile Ricardo Quaresma son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. İkili daha önce de farklı takımlarda karşılıklı forma giydi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bayern  Münihli  Hummels  Ten  Quaresma  İtirafı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER