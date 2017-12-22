Sosyal medyadan Kerim bebek için yapılan dayanışma mesajlarına Bayern Münih'in Müslüman futbolcusu Ribery de katıldı.

SOL GÖZÜNÜ KAPATARAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sol gözünü kapattığı görüntüsünü, Kerim bebek için açılan "#SolidarityWithKarim" hashtagiyle paylaştı.DÜNYADAN DESTEK YAĞDI

Yaklaşık bir ay önce Esad rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırısına yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı. Hayata tutunan Kerim Bebek için Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişi, sosyal medyada dayanışma mesajları paylaşmıştı.

Kaynak: haberinburada