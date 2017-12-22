BAYERN MÜNİHLİ RİBERY PAYLAŞIMIYLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Franck Ribery, Esad rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden Doğu Gutalı Kerim bebeğe sosyal medya hesabından destek mesajı yolladı.
Sosyal medyadan Kerim bebek için yapılan dayanışma mesajlarına Bayern Münih'in Müslüman futbolcusu Ribery de katıldı.
SOL GÖZÜNÜ KAPATARAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sol gözünü kapattığı görüntüsünü, Kerim bebek için açılan "#SolidarityWithKarim" hashtagiyle paylaştı.DÜNYADAN DESTEK YAĞDI
Yaklaşık bir ay önce Esad rejiminin Doğu Guta'ya yönelik saldırısına yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmiş, başından ağır yaralanmıştı. Hayata tutunan Kerim Bebek için Türkiye ve dünyadan çok sayıda kişi, sosyal medyada dayanışma mesajları paylaşmıştı.
Kaynak: haberinburada
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