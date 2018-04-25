BAYERN MÜNİH'TE ARJEN ROBBEN SAKATLANDI
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, Real Madrid ile oynana Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Hollandalı yıldız Arjen Robben, Bayern'li yetkilileri korkuttu.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid kozlarını Allianz Arena'da paylaşırken, Robben şanssız bir sakatlık geçirdi.
ROBBEN YERİNİ THIAGO ALCANTARA'YTA BIRAKTI
Dakikalar henüz 8'i gösterirken yerini Thiago Alcantara'ya bırakan 34 yaşındaki yıldız futbolcunun akıbeti maç sonrası belli olacak.
Robben, bu sezon Bayern forması ile çıktığı 33 karşılaşmada 7 gol 12 asistlik performans gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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