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Bayern Münih'ten Cüneyt Çakır'a penaltı isyanı

BAYERN MÜNİH'TEN CÜNEYT ÇAKIR'A PENALTI İSYANI

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanan maçın 17. dakikasında rakip ceza sahasında yerde kalan Lewandowski, Cüneyt Çakır'a penaltı itirazlarında bulundu.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Bayern Münih'ten Cüneyt Çakır'a Penaltı İsyanı(7/10)3

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Maçın 11. dakikasında karşılıklı goller atılırken, 17. dakikada gelişen Bayern Münih atağında, rakip ceza sahasında yerde kalan Lewandowski, hakem Cüneyt Çakır'a bakarak penaltı bekledi.

CÜNEYT ÇAKIR DEVAM KARARI VERDİ

Bayern Münih atağında rakip savunma arkasına sarkan Lewandowski, Real Madridli futbolcuyla girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve Cüneyt Çakır'a baktı. Cüneyt Çakır ise Lewandowski'ye "kalk!" derken, pozisyonun penaltı olmadığını söyledi.

Bayern Münihli futbolcular ise bu pozisyonun ardından Cüneyt Çakır'a yoğun itirazlarda bulundu. Cüneyt Çakır ise Bayern Münihli futbolcuları yoğun itirazlarından sonra uyardı ve oyun daha sonrasında kaldığı yerden devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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