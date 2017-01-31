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baykal'dan erdoğan'a 'sarfınazar' çağrısı

BAYKAL'DAN ERDOĞAN'A 'SARFINAZAR' ÇAĞRISI

Baykal, henüz Cumhurbaşkanı'na gönderilmeyen anayasa değişikliği teklifiyle ilgili "Gecikme, insanda, acaba sağduyu hakim olur da bu imzalanmaz ve bir sıkıntılı dönem Türkiye'ye yaşatılmaz diye umut yaratıyor" dedi

Tarih : 31 Ocak 2017, 17:24
Puan Ver : Baykal'dan Erdoğan'a 'sarfınazar' Çağrısı(10/10)10


CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence doğrusunu yapmış olur." dedi.



Baykal, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Anayasa değişiklik teklifinin "TBMM'den Cumhurbaşkanlığına gönderilmemesiyle" ilgili bir soru üzerine Baykal, "Gecikme, insanda, acaba sağduyu hakim olur da bu imzalanmaz ve bir sıkıntılı dönem Türkiye'ye yaşatılmaz diye umut yaratıyor." diye konuştu.



Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun imzalanmaması ve referandum yapılmaması, Türkiye'nin anayasa zorlamasına maruz bırakılmaması halinde sorumlu ve doğru davranılmış olacağını vurgulayan Deniz Baykal, "Keşke böyle bir karar alsalar. Köprüden önceki asıl son çıkış bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence doğrusunu yapmış olur." değerlendirmesinde bulundu.



Bir gazetecinin "CHP'yi, HDP, PKK ve diğer bir iki terör örgütüyle aynı safta gösteren açıklamalar var." sözleri üzerine, Baykal, şunları söyledi:



"İktidarın bu kampanyayı teklifin özünü, içeriğini anlatarak, onu savunarak, yararlarını göstererek götürmeyeceğini, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi bir suçlama, itham etme, karalama kampanyasıyla geçiştirmeye niyetli olduğunu gösteriyor. Bundan üzüntü duyuyorum. Bunlar haksızdır. Her siyasi partinin kendi kimliği var. CHP, bu konuda hiçbir tereddütü hak etmiyor. Tarihi ortada, durumu ortada. CHP'yi böyle uydurma gerekçelerle suçlamak, suçlayanların halka anlatacakları bir davalarının olmadığını ortaya koyuyor. Bu, suçlayanlar bakımından düşündürücüdür. Savunun kendinizi, tasarıyı savunun. Onu bunu karalamayın. Bulamıyorlar, anlatamıyorlar. Çünkü yanlış. Vazgeçin canım bu yanlıştan. Kendinizi de Türkiye'yi de kurtarın."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Baykal  Dan  Erdoğan  A    Sarfınazar    Çağrısı    haber

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