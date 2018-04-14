BAYRAĞIMIZA ÇİRKİN SALDIRI! MOBESE'LER İŞTE BÖYLE KAYDETTİ
İzmir Aliağa'da iş yerinde asılı Türk bayrağına saldırarak bulunduğu yerden koparan zanlı, MOBESE görüntülerinden teşhis edilerek kısa sürede yakalandı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, bir iş yerindeki Türk bayrağına saldırarak asılı bulunduğu yerden koparan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
TÜRK BAYRAĞINA SALDIRDI, MOBESE'DEN KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ
Aliağa kent merkezinde bir cep telefonu bayisinin önünde asılı bulunan Türk bayrağına bir kişinin saldırdığı bilgisi üzerine Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İş yeri ve bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, saldırgan R.B'yi gözaltına aldı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının, çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkasının olduğu bildirildi. Zanlının Türk bayrağına saldırısı sosyal medyada da yer almış ve çok sayıda tepki almıştı.
BAYRAĞA VURARAK KOPARIYOR
Görüntülerde iş yerinin önünden geçen 3 kişiden birisinin asılı Türk bayrağına vurarak düşürmesi, yanındaki arkadaşının ise düşen bayrağı yerden alarak yüksek bir yere koyması yer almıştı.
Kaynak: haberinburada
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