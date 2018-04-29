Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, Gülme Krizine Soktu!
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Bayrak yarışında ters yöne koşan minik, gülme krizine soktu!

BAYRAK YARIŞINDA TERS YÖNE KOŞAN MİNİK, GÜLME KRİZİNE SOKTU!

Jamaika'da yapılan çocuklar arası bayrak yarışının finalinde bayrağı eline alan 6 yaşındaki çocuk, ters yöne koşunca izleyenler kahkaha krizine girdi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Tarih : 29 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : Bayrak Yarışında Ters Yöne Koşan Minik, Gülme Krizine Soktu!(6/10)2

Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışında ters yöne koşan 6 yaşındaki minik izleyenleri krize soktu.

ÇOCUKLAR ARASI BAYRAK YARIŞI YAPILDI

Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışı yapıldı.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK TERS YÖNE DOĞRU KOŞTU

6 yaşındaki minik çocuk, bayrak kendisine geldiği sırada ters yöne koşarak izleyenleri kahkahaya boğdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tıklanma rekoru kırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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