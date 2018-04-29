BAYRAK YARIŞINDA TERS YÖNE KOŞAN MİNİK, GÜLME KRİZİNE SOKTU!
Jamaika'da yapılan çocuklar arası bayrak yarışının finalinde bayrağı eline alan 6 yaşındaki çocuk, ters yöne koşunca izleyenler kahkaha krizine girdi. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışında ters yöne koşan 6 yaşındaki minik izleyenleri krize soktu.
ÇOCUKLAR ARASI BAYRAK YARIŞI YAPILDI
Jamaika'nın başkenti Kingston'da çocuklar arası yapılan amatör 4x100 metre bayrak yarışı yapıldı.
6 YAŞINDAKİ ÇOCUK TERS YÖNE DOĞRU KOŞTU
6 yaşındaki minik çocuk, bayrak kendisine geldiği sırada ters yöne koşarak izleyenleri kahkahaya boğdu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tıklanma rekoru kırdı.
Kaynak: haberinburada
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