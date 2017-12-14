BAYRAKTAR TB2, 35 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI
TSK'nın teröristle mücadelesindeki en önemli unsurlarından biri olan Baykar tarafından yüzde yüz milli olarak imal edilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 35 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.
Güneydoğu ve sınır hattında aktif olarak görev yapan Bayraktar İHA, gökyüzünde tuttuğu nöbette 35 bin saate ulaştı. Baykar Makina sosyal medya hesabından paylaştığı bilgide "Bayraktar TB2 İHA'lar vatan savunması için semalarımızda 35 bin uçuş saatini doldurdu. Vatanımıza Milletimize Hayırlı Olsun" dedi.
BAYRAKTAR TB2 YÜZDE 93 YERLİ OLARAK ÜRETİLDİ
Savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen Bayraktar silahlı/silahsız insansız hava araçları hali hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılıyor. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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