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Bayraktar TB2, 35 Bin Uçuş Saatini Tamamladı

BAYRAKTAR TB2, 35 BİN UÇUŞ SAATİNİ TAMAMLADI

TSK'nın teröristle mücadelesindeki en önemli unsurlarından biri olan Baykar tarafından yüzde yüz milli olarak imal edilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı, 35 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

Tarih : 14 Aralık 2017, 12:00
Puan Ver : Bayraktar Tb2, 35 Bin Uçuş Saatini Tamamladı(10/10)6

Güneydoğu ve sınır hattında aktif olarak görev yapan Bayraktar İHA, gökyüzünde tuttuğu nöbette 35 bin saate ulaştı. Baykar Makina sosyal medya hesabından paylaştığı bilgide "Bayraktar TB2 İHA'lar vatan savunması için semalarımızda 35 bin uçuş saatini doldurdu. Vatanımıza Milletimize Hayırlı Olsun" dedi.

BAYRAKTAR TB2 YÜZDE 93 YERLİ OLARAK ÜRETİLDİ

Savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen Bayraktar silahlı/silahsız insansız hava araçları hali hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılıyor. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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